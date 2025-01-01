DeLaura — это атмосферная итальянская остерия в историческом центре Москвы, расположенная на уютной улице Покровка. Заведение привлекает гостей традиционными итальянскими рецептами в авторской интерпретации, предлагая утонченное сочетание вкусов и презентации. Уютный интерьер и живая музыка создают теплую атмосферу, идеально подходящую для романтических встреч, дружеских посиделок или семейных ужинов.

Как добраться

Ближайшие станции «Китай-город» и «Чистые пруды» в 10-ти минутах ходьбы.

Парковка

Возле остерии есть общественная платная парковка на 8 мест.