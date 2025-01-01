«Дело не в вине» — уютный винный бар в историческом центре Москвы, где царит атмосфера камерности, вкуса и неспешного общения. Здесь делают акцент на вино как повод для диалога, предлагая гостям тщательно подобранную карту из европейских и российских вин, а также лёгкие гастрономические пары — сырные тарелки, тапасы и авторские закуски.

Как добраться

Бар расположен в самом центре столицы, в районе Китай-города. В нескольких минутах пешком находятся станции метро «Китай-город» и «Лубянка».

Парковка

Рядом с заведением предусмотрена городская платная парковка на Маросейке и прилегающих переулках.