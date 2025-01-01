Деньковский сельский дом культуры — многофункциональное учреждение, действующее с 1970 года в капитальном здании, ставшем центром общественной и культурной жизни деревни. Сегодня это современное пространство для досуга, творчества и общения, где проходят праздничные и тематические мероприятия. В доме культуры работают кружки вокала, танца, ИЗО и декоративно-прикладного искусства, а также спортивное объединение и программа для старшего поколения. Пространство охватывает аудиторию всех возрастов и поддерживает активное участие жителей в культурной жизни.