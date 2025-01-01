Бунырево — небольшое, но атмосферное село, расположенное на живописных берегах реки Оки, недалеко от города Алексин и в пределах двух часов езды от Москвы. Это место славится своей тишиной, густыми лесами и благоприятной экологией. Идеальный вариант для тех, кто хочет вырваться из городской суеты и окунуться в атмосферу провинциального уюта.

История села уходит корнями в XVI век. Согласно легендам, первоначальное его название — Бондарево — связано с мастерами-ремесленниками, изготавливавшими деревянную утварь. Со временем название трансформировалось, но дух традиций здесь по-прежнему ощущается.

Сегодня Бунырево — это не только сельская идиллия, но и точка притяжения для туристов. Здесь работают оздоровительные учреждения и дома отдыха, предлагающие комфортное размещение и природные процедуры. В летнее время популярны пешие маршруты по хвойным лесам, отдых у воды, рыбалка и сбор ягод. А одно из главных событий года — фестиваль «Дикая мята», собирающий поклонников музыки и природы со всей страны.

Как добраться

На машине : Добраться до Бунырева можно по трассе М2 — время в пути от Москвы составляет примерно 2–2,5 часа. Село находится вблизи города Алексин, откуда удобно добираться по асфальтированной дороге с указателями.

Общественный транспорт: С Курского вокзала Москвы идут электрички до станции «Тарусская». В дни фестивалей и мероприятий доступны трансферы. Также можно доехать автобусом до Алексина, а оттуда взять такси или маршрутку.

Парковка

В дни проведения массовых мероприятий организуются временные стоянки и парковочные зоны. В остальное время гости могут воспользоваться парковкой при домах отдыха или на общественных площадках рядом с селом.