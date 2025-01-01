Детский музыкальный театр юного актера (ДМТЮА), созданный в 1988 году заслуженным артистом России Александром Федоровым, объединяет профессионалов сцены и юных артистов от 9 до 16 лет. Среди его выпускников – звезды театра и кино, включая Николая Баскова, Валерию Ланскую и Наталью Громушкину.

Знаковым спектаклем театра стал мюзикл «Приключения Оливера Твиста» Лайонела Барта, впервые поставленный в 1991 году. Театр организует конкурсы и фестивали, включая знаменитый Всероссийский фестиваль «Первый полет».

Вместимость

Основной зал рассчитан на 248 мест, малый зал вмещает до 150 мест.

Как добраться

Ближайшие станции метро «​Чистые пруды», «​Тургеневская» в 10-ти минутах ходьбы.



Парковка

Возле театра нет парковки для зрителей.