6+
В детской
15 ноября в 15:00 Детский музыкальный театр юного актера
6+
В детской
9 ноября в 12:00 Детский музыкальный театр юного актера
0+
Елочки-иголочки
29 декабря в 13:00 Детский музыкальный театр юного актера
12+
Собаки
23 ноября в 18:00 Детский музыкальный театр юного актера
0+
Федорино горе
20 сентября в 12:00 Детский музыкальный театр юного актера
0+
Красная Шапочка
30 ноября в 15:00 Детский музыкальный театр юного актера
0+
Елочки-иголочки
28 декабря в 13:00 Детский музыкальный театр юного актера
12+
Собаки
2 ноября в 15:00 Детский музыкальный театр юного актера