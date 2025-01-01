Московский детский Сказочный театр, основанный в 1989 году, является одним из самых известных детских театров столицы. Театр был создан заслуженной артисткой России, художественным руководителем Ириной Милениной и заслуженным артистом России, главным режиссером Михаилом Милениным.

В театре царит атмосфера добра, сказки и любви, где зрители погружаются в мир чудес и волшебства. Постановки для детей, а также для взрослых, всегда интересны и трогательны. Зрители наслаждаются классической музыкой перед спектаклями, создающей особое настроение.

Театр расположен в центре Москвы, в замке нежно-розового цвета, и найти его легко.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Таганская» и «Марксистская» в 10-ти минутах ходьбы.

Парковка

Возле Детского парка им. Н.Н. Прямикова, где расположен театр, есть небольшие общедоступные платные парковки.