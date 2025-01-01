6+
Царевна-лягушка
22 августа в 13:00 Детский сказочный театр
6+
Царевна-лягушка
11 сентября в 17:00 Детский сказочный театр
0+
Заколдованный лес
21 сентября в 14:00 Детский сказочный театр
0+
Сказка про солдата и Жар-птицу и про глупую царицу
20 сентября в 14:00 Детский сказочный театр
0+
Заколдованный лес
4 сентября в 17:00 Детский сказочный театр
6+
Королевство кривых зеркал
27 сентября в 13:00 Детский сказочный театр
6+
Королевство кривых зеркал
19 августа в 13:00 Детский сказочный театр
6+
Царевна-лягушка
25 сентября в 17:00 Детский сказочный театр