Детский театр «А-Я» – музыкально-драматическое пространство в самом центре Москвы, расположенное на уютной сцене в Петровском переулке. Театр предлагает спектакли для всей семьи, подходящие как для малышей, так и для взрослых.

Атмосфера камерности, душевный репертуар и доступность – главные черты театра. Для детей и льготных категорий предусмотрены специальные скидки.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Чеховская», «Пушкинская» и «Тверская» в 10-ти минутах ходьбы.



Парковка

Возле театра нет парковки для зрителей.