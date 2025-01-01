0+
Как обезьяна Морского царя перехитрила
27 сентября в 12:00 Детский театр «А-Я»
0+
Лиса и Петух
21 сентября в 12:00 Детский театр «А-Я»
12+
Бежин луг
12 сентября в 19:00 Детский театр «А-Я»
6+
Вредные советы
13 сентября в 17:00 Детский театр «А-Я»
0+
Любопытный слоненок
14 сентября в 12:00 Детский театр «А-Я»
6+
Конек-горбунок, или Чудеса да и только
23 августа в 17:00 Детский театр «А-Я»
0+
Как обезьяна Морского царя перехитрила
7 сентября в 12:00 Детский театр «А-Я»
6+
Алиса в Стране чудес
31 августа в 17:00 Детский театр «А-Я»