Московский детский театр эстрады — основанный в 1989 году, уже 35 лет радует зрителей своими уникальными постановками и концертными программами. История театра началась с группы «Детский мир», созданной в 1984 году композитором Валентином Овсянниковым, которая перевернула представление о детской эстраде, добавив насыщенные вокальные партии, современную стилистику и «взрослую» аранжировку песен.

Сегодня театр — это не просто площадка, а целое «Государство детей», где юные артисты обучаются актерскому мастерству, вокалу и танцам, а затем блистают на сцене. Его дом на Бауманской улице оборудован по последнему слову техники: здесь уютный зрительный зал, балетные и вокальные классы, а также собственная студия звукозаписи.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Бауманская» в 3-х минутах ходьбы, «​Красносельская» в 15-ти минутах ходьбы.

Парковка

Возле театра нет парковки.