Московский детский театр теней – уникальный государственный репертуарный теневой театр в России. За 80 лет своего существования он стал профессиональным театром с собственным домом в Измайлово, развившийся из студии при Музее детской книги.

Театр ставит спектакли в различных техниках теневого театра, сочетая их с кукольным театром, драмой и анимацией. Он участвует в фестивалях, а его работы входят в лонг-лист премии «Золотая маска». В репертуаре – спектакли для всех возрастов, включая интерактивные программы, которые знакомят зрителей с этим древним искусством.

Как добраться

Ближайшая станция метро «​Первомайская» в 15-ти минутах ходьбы.



Парковка

Возле театра есть небольшая общественная парковка.