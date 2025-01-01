Dictatura Æstetica — мелодичный мир, где каждый создает свою уникальную эстетику. Это первая в Москве джинотерия и коктейльный бар, где основой становятся джиновые коктейли. Вместо привычного меню здесь действует индивидуальный подход: шеф-бартендер Михаил Щелянсков и его команда создадут коктейль, идеально соответствующий вашему настроению и пожеланиям.

Особое место в концепции занимает авторская кухня от шефа Александра Податыкина. Это изысканный микс вкусов Азии, Индии, Америки, Италии, Мексики и России, отражающий стремление к гармонии и эксперименту.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Полянка», «​Кропоткинская» и «​Октябрьская» в 15-ти минутах ходьбы.

Парковка

У Красного Октября есть платная парковка на 143 машиноместа.