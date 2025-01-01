Внутришоу Digital Art Центр — площадка для цифрового искусства в общественном пространстве «Хлебозавод №9» в центре Москвы. Здесь проходят иммерсивные шоу, digital-выставки, концерты и перформансы.

Центр посвящен исследованию цифрового искусства как самостоятельного жанра и его взаимодействия с другими формами: театром, музыкой, живописью и литературой. Эксперименты на стыке технологий и традиционных подходов создают уникальные творческие проекты, объединяя физические инсталляции с проектами в виртуальных пространствах и метавселенных.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Дмитровская» в 5-ти минутах, «​Савёловская» в 20-ти минутах ходьбы.

Парковка

Для посетителей предусмотрена платная парковка на 289 мест.