Дизайн-завод — современное креативное пространство в Москве, объединяющее мастерские, выставочные залы, студии и зоны для мероприятий. Здесь проходят арт-выставки, маркеты, лекции, концерты и фестивали. Завод стал местом притяжения для представителей творческих индустрий, предлагая инфраструктуру для работы, творчества и отдыха.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Дмитровская» в 10-ти минутах ходьбы, «Савёловская» в 15-ти минутах ходьбы.

Парковка

На территории Дизайн-завода есть платная охраняемая парковка на 197 мест.