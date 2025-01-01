Сельский дом культуры «Горки-10» — центр досуга и творчества для жителей одноимённого посёлка в Одинцовском городском округе Московской области. Учреждение объединяет людей разных возрастов, предлагая разнообразные культурные и образовательные мероприятия: концерты, спектакли, выставки, мастер-классы и клубные встречи.

В Доме культуры работают кружки и студии по интересам — от вокала и хореографии до прикладного творчества и театрального искусства. Особое внимание уделяется патриотическому и духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения.

Как добраться

Добраться до «Рублёвка Village» можно на личном автомобиле по Рублёво-Успенскому шоссе. Также удобен подъезд с Киевского и Минского шоссе. До ближайших станций метро — «Кунцевская» или «Молодёжная» — около 20–30 минут на транспорте.

Парковка

Можно воспользоваться парковками на прилегающих улицах.