Дом культуры имени Зуева — знаковое здание в стиле конструктивизма, построенное в 1929 году по проекту архитектора Ильи Голосова. Архитектурной доминантой стал стеклянный цилиндр, внутри которого расположена винтовая лестница, соединяющая фойе с основным зрительным залом. Ассиметричная композиция, геометрические формы и выразительное остекление делают здание одним из самых узнаваемых примеров советского авангарда. Пространство включает большой и малый залы, а также репетиционные помещения. Сегодня это современная культурная площадка, сохраняющая историческую атмосферу и архитектурную ценность.

Вместимость

Большой зал вмещает 564 зрителей, малый зал — 130 зрителей.

Как добраться

Ближайшие станции метро «​Белорусская» в 5-ти минутах ходьбы, «Менделеевская» в 10-ти минутах.

Парковка

Возле ДК есть небольшие платные общественные парковки.