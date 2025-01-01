Дворец культуры «Исток» в г. Фрязино — крупнейший культурный центр города, основанный в 1952 году. Ежегодно он проводит более 270 мероприятий: конкурсы, фестивали, концерты, выставки и шоу. Здесь действуют 38 бесплатных коллективов и 17 платных кружков, охватывающих более 2 000 участников, которые регулярно представляют свои таланты на конкурсах областного, всероссийского и международного уровня.

Как добраться

Ближайшая остановка наземного транспорта «​Стадион Олимп» в 5-ти минутах ходьбы.

Парковка

Возле ДК «Исток» есть общедоступные платные парковки небольшой вместимости.