Дворец культуры «Капотня» — это центр культурной и творческой жизни района, где проходят концерты, спектакли, фестивали, кинопоказы и городские праздники. Площадка подходит для зрителей любого возраста: от детских утренников до вечерних шоу-программ и встреч для старшего поколения.

Вместимость

В главном зале вмещается около 500 зрителей, что позволяет проводить мероприятия как районного, так и городского уровня.

Как добраться

Ближайшие станции метро — «Алма-Атинская» и «Люблино», откуда курсируют автобусы № 724, 728 и 725 с остановкой «Дворец культуры». На автомобиле удобно подъехать по Каширскому или Люблинскому шоссе.

Парковка

Рядом с ДК расположена бесплатная парковка, рассчитанная на ограниченное количество автомобилей. Дополнительно можно воспользоваться уличными парковочными карманами вблизи здания.