ДК «Кристалл» — мультиформатная площадка в историческом районе Москвы, расположенная на территории бывшего завода Кристалл. Пространство сочетает советскую эстетику с современным дизайном и идеально подходит для мероприятий разных форматов — от банкетов и театральных постановок до концертов и вечеринок. Общая площадь 1000 м² включает два зала по 300 м², ВИП-зону на 50 мест, сцену 130 м², LED-экран 5x3 м, два бара и танцпол.

Вместимость

ДК вмещает до 1200 человек.

Как добраться

Ближайшая станция метро «Площадь Ильича» в 20-ти минутах ходьбы, ЖД станции «Курская» и «Серп и Молот» в 20-ти минутах.

Парковка

Для посетителей не предусмотрено парковки.