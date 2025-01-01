Дворец культуры Российского университета транспорта (МИИТ) — это культурная и событийная площадка в историческом районе Москвы, Марьиной Роще. Здесь проходят концерты, фестивали, конференции, выставки, семинары и репетиции, а также творческие мероприятия для студентов.

Здание, построенное в 1936 году, помнит выступления легенд отечественной сцены: Леонида Утесова, Ивана Козловского, Святослава Рихтера, Аркадия Райкина и других. В XXI веке оно стало центром игр КВН, городских и федеральных фестивалей, включая уникальный 24-часовой «КВН-марафон». На этой сцене впервые выступил Александр Масляков, ставший ведущим Высшей лиги КВН.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Марьина роща» и «Менделеевская» в 15-ти минутах ходьбы.

Парковка

У ДК МИИТ не предусмотрено парковки для посетителей.