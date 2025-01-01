Деловой комплекс «Мир», открывшийся в 1979 году в Реутове по инициативе Академика В.Н. Челомея, служит важным культурным центром для работников Центрального Конструкторского Бюро Машиностроения и жителей города. Он стал площадкой для официальных мероприятий, концертов и спектаклей с участием известных артистов и ученых.

В ДК «Мир» активно функционируют творческие коллективы, проводятся фестивали и конкурсы. Спортивный зал принимает областные соревнования, включая детско-юношеский турнир по самбо, который стал стартовой площадкой для многих спортсменов.

С 2006 года ДК «Мир» работает на основе самофинансирования, активно обновляя свое оборудование и инфраструктуру. Сегодня комплекс объединяет более 1,300 участников в различных кружках и секциях и принимает около 700,000 посетителей в год, предлагая культурные, досуговые и торговые мероприятия. ДК «Мир» стремится продолжать развитие, создавая новые секции и укрепляя свою материальную базу, оставаясь ведущим учреждением культуры в регионе.

Как добраться

Ближайшая ЖД станция «Реутов» в 20-ти минутах ходьбы.

Парковка

Для посетителей есть бесплатная парковка на 62 места.