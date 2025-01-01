Муниципальное бюджетное учреждение «Дом культуры Мосрентген» начало свою работу в 1978 году. Изначально принадлежащий заводу Мосрентген, с 1994 года он находится под управлением администрации поселения «Мосрентген» в Москве. С 1 июля 2012 года, после присоединения поселения к городу, учреждение перешло в ведение Министерства культуры города.

19 октября 2012 года состоялось открытие обновленного зрительного зала Дома культуры после капитального ремонта и комплексной реконструкции. Обновление коснулось всех структурных элементов, включая сцену и современное звуковое и световое оборудование.

Как добраться

Ближайшая станция метро «Тютчевская» в 10-ти минутах ходьбы.

Парковка

Для посетителей не предусмотрено парковки.