Дом культуры «Нагорный» был основан в 1932 году как учреждение для медеплавильного завода имени Молотова, позже став Домом культуры завода Мосэлектрофольга. С 2022 года он является частью Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Объединение культурных центров Южного административного округа».

Основное направление работы — организация культурно-досуговой деятельности для всех социальных групп. ДК «Нагорный» проводит фестивали, конкурсы, спектакли, выставки и культурно-досуговые программы для детей и молодежи, а также предлагает широкий спектр любительских объединений и клубных формирований.

Как добраться

Ближайшая станция метро «Нагорная» в 10-ти минутах ходьбы.

Парковка

Возле ДК «Нагорный» есть бесплатная парковка на 55 мест.