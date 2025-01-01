Дом культуры «Ново-Переделкино» — это уютное культурное пространство, где проходят разнообразные события для жителей района: от концертов и фестивалей до спектаклей и выставок. Несмотря на компактный формат, площадка играет важную роль в культурной жизни округа.

Внутри здания есть все необходимое для занятий творчеством и спортом: хореографический зал, зал для фитнеса, а также тренажёрный зал и малый универсальный зал на цокольном этаже.

На базе ДК работают творческие коллективы разных направлений. Среди них — молодежный театр «Лица», детская театральная студия «Личики», литературное объединение «Новое Переделкино», оперная студия «Созвучие», ансамбль народного танца «Узоры», хореографический ансамбль «Верность» и студия эстрадной песни «Сириус». Каждый из них вносит вклад в развитие культурного потенциала района и предоставляет возможности для самореализации детей, молодежи и взрослых.

Вместимость

Зрительный зал ДК вмещает 80 человек.

Как добраться

Ближайшие станции метро «​Новопеределкино» в 15-ти минутах ходьбы. ЖД станция «​Переделкино» в 20-ти минутах ходьбы.

Парковка

Можно воспользоваться бесплатными парковками на прилегающих улицах.