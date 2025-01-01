Дворец культуры «Октябрь» — крупнейший культурный центр Подольска, основанный в 1975 году. Здесь проводятся масштабные мероприятия — от городских и областных фестивалей до всероссийских конкурсов, таких как «Губернаторская елка», фестиваль патриотической песни и конкурс молодых семей «Семь + Я». Программа Дворца направлена на культурное и нравственное развитие жителей всех возрастов, предлагая разнообразные формы досуга и творческой самореализации.

Как добраться

Ближайшая остановка наземного транспорта «​Пл. Генерала А.С. Еремеева» в 5-ти минутах ходьбы.

Парковка

У ДК «Октябрь» есть бесплатная парковка на 25 мест.