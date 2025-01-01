Дворец культуры «Прожектор», основанный в 1972 году, представляет собой универсальный концертно-зрелищный комплекс в Москве. На сцене «Прожектора» регулярно проходят выступления эстрадных артистов, театральных коллективов и детских театров, а также фестивали и конкурсы.

В ДК «Прожектор» организуются городские праздники, включая День города, Международный день семьи, новогодние представления и шоу-программы для первоклассников и выпускников. Центр также предоставляет возможность творческого развития для детей от 3 лет, объединяя лучшие детские творческие коллективы и спортивные секции Москвы.

Вместимость

Концертный зал в ДК «Прожектор» вмещает 900 зрительных мест.

Как добраться

Ближайшая станция метро «Перово» в 15-ти минутах ходьбы.

Парковка

Для посетителей не предусмотрено парковки.