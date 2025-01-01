Культурный центр «Рублево» — современное пространство для творческого досуга и самореализации жителей Москвы.
С 2017 года центр активно развивает новые форматы мероприятий, сохраняя при этом полюбившиеся кружки и клубные объединения. Сегодня здесь работает более 130 творческих формирований, включая коллективы, отмеченные городскими званиями.
Как добраться
Ближайшая остановка наземного транспорта «Василия Ботылёва» в 3-х минутах ходьбы.
Парковка
Для посетителей есть бесплатная парковка на 20 мест.