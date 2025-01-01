Дворец культуры «Сатурн» в г. Раменское — крупнейший центр культурной жизни города с 1966 года. Здесь проходят главные районные праздники, выступления ведущих театров и артистов, работают творческие коллективы. За вклад в развитие культуры Подмосковья «Сатурн» отмечен почетными грамотами и благодарностью губернатора области. Коллектив учреждения стремится к творческим новациям и продолжает развивать культурную жизнь региона.

Как добраться

Ближайшая ЖД станция «Раменское» в 5-ти минутах ходьбы.

Парковка

У ДК «Сатурн» есть бесплатная парковка на 20 мест.