Дом культуры ВДНХ — одна из главных культурно-досуговых площадок выставочного комплекса. Здесь проводятся концерты, спектакли, мастер-классы и занятия творческих студий.

На сцене регулярно выступает Театр комедии с репертуаром из более чем 15 спектаклей, в которых участвуют известные актеры, включая заслуженных артистов России.

Сохранив уникальные интерьеры и предназначение за более чем 60-летнюю историю, Дом культуры остается ключевым центром досуга ВДНХ.

Как добраться

Ближайшие станции метро «ВДНХ» и «Ботанический сад» в 20-ти минутах ходьбы, станция монорельсовой дороги «Выставочный центр» в 15-ти минутах. Остановка наземного транспорта «​Дом культуры» в минуте ходьбы.

Парковка

У ДК ВДНХ не предусмотрено парковки.