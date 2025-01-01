ДК завода «Серп и Молот» – здание в стиле постконструктивизма на Волочаевской улице в Таганском районе Москвы. Построенный в 1933 году дворец культуры был символом индустриальной эпохи и одним из архитектурных акцентов района. Когда-то здесь располагались зрительный и спортивный залы, клубные помещения и парк для отдыха работников завода.

В советское время вход украшала бронзовая скульптура рабочего-сталеваровца, а само здание стало объектом культурного наследия регионального значения.

После долгого периода упадка в 1990–2000-х годах в 2021 году здание приобрела группа Placebo/25. Сегодня оно переживает новое рождение: проект реконструкции предусматривает создание арт-квартала с концертным и театральным залом, клубом, галереей, мастерскими, коворкингом, барами, фудмаркетом, а также парком для летних фестивалей.

ДК «Серп и Молот» – это пример переосмысления индустриального наследия и превращения его в современное культурное пространство.

Как добраться

Ближайшая станция метро – «Площадь Ильича» (Калининская линия). От выхода пешком около 10 минут по Волочаевской улице. Также удобно идти от станции «Римская» (Люблинско-Дмитровская линия) – примерно 12 минут пешком. От станции «Курская» (кольцевая и Арбатско-Покровская линии) можно доехать на автобусе или трамвае 2–3 остановки.

Парковка

В окрестностях здания расположены городские платные парковки. Въезд на территорию ограничен, поэтому лучше заранее рассчитать время на поиск парковочного места.