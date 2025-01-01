Бар «Собаки в тумане» — заведение, открывшееся в 2020 году, несмотря на пандемию, и ставшее любимым местом для поклонников паназиатской кухни и вечеринок от StereoPeople Group. Бар привлекает своей оригинальностью — от необычных коктейлей до креативного интерьера. Каждые выходные здесь звучит живая музыка кавер-группы «СтереоЛюди» и проходят диджей-сеты, которые продолжаются до самого утра.

Название вдохновлено таверной Dogs in the Fog из фильма «Отверженные», что добавляет месту загадочности и уникального шарма.

Как добраться

Ближайшие станции метро «​Трубная» в 2-х минутах ходьбы, «​​Цветной бульвар» и «Кузнецкий Мост» в 10-ти минутах ходьбы.

Парковка

Для посетителей бара не предусмотрено парковки.