Дом Анны Монс (также известный как Усадьба Вандергульстов или Палаты Ван-дер-Гульстов) — архитектурный памятник федерального значения, сохранившийся с рубежа XVII–XVIII веков. Это единственный жилой дом, дошедший до наших дней из Немецкой слободы Москвы.

Построенные для семьи придворных лекарей Петра I, палаты связаны с историей его фаворитки Анны Монс, с которой, по легенде, царь встречался именно здесь. Сегодня это место выполняет культурную функцию, став площадкой для мероприятий художников, временных выставок и арт-проектов.

Старинное здание сочетает историческую ценность и современное творческое предназначение, предлагая уникальную атмосферу для взаимодействия искусства и истории.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Бауманская» в 10-ти минутах ходьбы, «​Комсомольская» и «​Лефортово» в 20-ти минутах ходьбы.

Парковка

Возле театра нет парковки.