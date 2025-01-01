Дом Н. В. Гоголя — мемориальный музей и научная библиотека в центре Москвы, расположенный в исторической усадьбе на Никитском бульваре. Единственный в России музей, посвященный писателю, он включает шесть мемориальных комнат, библиотеку с редкими изданиями, арт-пространство «Новое крыло». Здесь проходят конференции, концерты и выставки, привлекая исследователей, студентов и любителей литературы.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Арбатская» в 5-ти минутах ходьбы и «Александровский сад» в 10-ти минутах.

Парковка

Для посетителей не предусмотрено парковки.