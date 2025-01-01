Центральный Дом кинематографистов — профессиональный клуб Союза кинематографистов России, работающий с 1934 года. Здесь проходят кинофестивали, премьеры фильмов, творческие встречи, мастер-классы, конференции и другие культурные события для зрителей всех возрастов.

Дом Кино предлагает площадки для проведения мероприятий, включая премьеры, мастер-классы и частные события.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Белорусская» и «Маяковская» в 10-ти минутах ходьбы.

Парковка

Возле Дома Кино есть общественные платные парковки небольшой вместимости.