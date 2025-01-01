Дом культуры «Фотофактура» — современное ивент-пространство в центре Москвы, специализирующееся на проведении бизнес-мероприятий, музыкальных и поэтических вечеров.

Созданное на основе студии «Дитрих», открытой Кириллом Зайцевым в 2009 году, «Фотофактура» с 2013 года объединяет творческие и деловые события, сохраняя культурную направленность. Пространство оснащено баром, кухней, профессиональной техникой, восстановленным старинным роялем и камерным оркестром, что делает его популярным выбором для мероприятий разного формата.

Вместимость

Дом культуры «Фотофактура» вмещает до 250 гостей.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Китай-город» в 2-х минутах и «Лубянка» в 5-ти минутах ходьбы.

Парковка

Для посетителей не предусмотрено парковки.