Дом культуры «ГЭС-2» — это современное пространство в Москве, основанное фондом V–A–C России. Оно включает выставочные залы, кинотеатр, концертный зал, мастерские, студии и резиденции для художников, магазины, кафе, детскую площадку и аудитории для публичных мероприятий.

«ГЭС-2» представляет собой новую модель культурного института, вдохновленную русскими народными домами XIX века, и делает искусство частью повседневной жизни. Здесь разные художественные дисциплины — театр, музыка, визуальное искусство, опера, танец и кино — взаимодействуют, создавая уникальные формы диалога и экспериментов.

Площадка ориентирована на равенство, где экспертные и неэкспертные мнения имеют одинаковое значение, а каждый посетитель может активно участвовать в процессе формирования и развития современной культуры.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Полянка», «​Кропоткинская», «​Третьяковская» в 15-ти минутах ходьбы.

Парковка

Возле есть общедоступная платная крытая парковка на ​208 мест.