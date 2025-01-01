Дом генерал-губернатора, известный также как Мэрия Москвы, — историческое здание на Тверской улице, построенное в 1782 году архитектором Матвеем Казаковым для московского генерал-губернатора Захара Чернышева. Оно служило резиденцией для многих московских градоначальников и стало неотъемлемой частью городской истории. В 1917 году здание стало Моссоветом, а в 1936 году его перенесли на 13,5 метров в рамках реконструкции Москвы.

В годы после войны здание было надстроено и получило новый фасад. После реставрации в 2014 году оно вернуло свою историческую архитектуру, с сохранением уникальных элементов, таких как кирпичная кладка, парадная дверь и металлическая ограда.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Пушкинская», «Тверская» в 5-ти минутах и «Охотный Ряд» в 10-ти минутах ходьбы.

Парковка

Для посетителей не предусмотрено парковки.