Дом-музей М.Н. Ермоловой и Театральный салон на Тверском бульваре входят в состав Театрального музея имени А.А. Бахрушина, крупнейшего театрального музея в мире. Коллекция музея насчитывает более 1,5 млн экспонатов, включая эскизы костюмов, фотографии, сценические костюмы известных актеров и редкие театральные издания.

Музей активно развивает программу расширения и включает 12 филиалов, среди которых мемориальные дома, музеи-квартиры известных деятелей театра и мастерская театрального художника. В 2021 году музей открыл филиал в Туле, а также продолжает работы по созданию Музейно-театрального центра.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Пушкинская» и «Тверская» в 10-ти минутах ходьбы, «Чеховская» в 15-ти минутах.

Парковка

У музея не предусмотрено парковки для посетителей.