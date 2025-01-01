Дом-музей Марины Цветаевой — мемориальный музей, открытый в 1992 году к столетию поэта. Расположен в Борисоглебском переулке, в сохранившемся доходном доме 1862 года, где Цветаева жила с 1914 по 1922 год.

После реставрации в 2017 году обновленная экспозиция впервые открыла доступ в одну из комнат квартиры и на черную лестницу. Воссозданы интерьеры дореволюционного времени, выполнены реплики утраченных предметов, дополненные мемориальными вещами семьи Цветаевой.

Экспозиция включает две выставки: «От Гагаринского до Трехпрудного», рассказывающую о квартире как наследнице родовых домов семьи, и «Разлука», посвященную последним годам жизни поэта в этом доме.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Арбатская» и «Смоленская» в 15-ти минутах.

Парковка

Для посетителей не предусмотрено парковки.