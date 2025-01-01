Дом-музей Михаила Семёновича Щепкина — уникальное культурное пространство, посвящённое жизни и творчеству одного из самых выдающихся русских актёров XIX века. В музее собраны личные вещи, документы, фотографии и театральные артефакты, позволяющие лучше понять эпоху и вклад Щепкина в развитие русского театра. Экспозиции и тематические мероприятия регулярно организуются для широкой публики, создавая живое общение с историей театрального искусства.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Проспект Мира» в 5-ти минутах и «Сухаревская» — 15 минут пешком.

Парковка

Рядом с музеем есть общественные платные парковки.