Дом-музей Константина Станиславского — камерное пространство в центре Москвы, где оживает эпоха, определившая лицо русского театра. Расположенный в особняке на Леонтьевском переулке, музей сохранил не только архитектурный облик прошлого, но и подлинную атмосферу жизни великого режиссёра и реформатора сцены.

Здесь можно увидеть личный кабинет Станиславского, в котором рождались идеи, изменившие театральный язык, репетиционный Онегинский зал, наполненный звуками музыки и творческого поиска, и жилые комнаты, где сохраняется дух семьи и повседневности. Каждая деталь — от антикварной мебели до подлинных афиш — работает на создание пространства, где прошлое остаётся живым.

Как добраться

Удобнее всего добраться пешком от станций метро «Чеховская», «Пушкинская» или «Тверская» — путь займет около 10 минут.

Парковка

В районе музея действует зона городской платной парковки. Частных парковок рядом немного, поэтому для визита удобнее воспользоваться общественным транспортом или такси.