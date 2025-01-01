Московский международный Дом музыки (ММДМ) открылся в 2002 году и стал первым в России центром исполнительских искусств, аналогом известных мировых комплексов, таких как Кеннеди-центр в Вашингтоне. В его четырех залах — Светлановском, Камерном, Театральном и Зале Шнитке — проходят концерты, спектакли, международные форумы, творческие вечера, конференции и корпоративные мероприятия.

Дом музыки был создан по инициативе музыканта Владимира Спивакова и мэра Москвы Юрия Лужкова на средства правительства города. Архитектурное здание стало ключевым элементом ансамбля на Космодамианской набережной. На открытии 26 декабря 2002 года Президент В.В. Путин назвал его «прекрасным хрустальным кубком».

Сегодня ММДМ представляет собой уникальное художественное пространство с разнообразной программой, соответствующей международному статусу MIPAC (Международный центр исполнительских искусств).

Вместимость

Светлановский зал рассчитан на 1716 мест, камерный зал вмещает 528 зрителей, театральный зал вмещает до 526 зрителей, зал Альфреда Шнитке рассчитан на 286 зрителей, выставочный зал – 120 человек.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Павелецкая» в 10-ти минутах ходьбы, «Таганская» в 15-ти минутах ходьбы.

Парковка

У Дома музыки есть платная парковка на 400 мест.