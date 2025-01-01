Дом Наркомфина — яркий символ московского авангарда и одно из ключевых произведений конструктивизма. Построенный в 1928–1930 годах как экспериментальный «дом переходного типа» для сотрудников Наркомфина, он стал образцом новаторских архитектурных идей Моисея Гинзбурга и его коллег.

После десятилетий запустения и угрозы утраты здание прошло масштабную реставрацию в 2016–2020 годах, благодаря чему сегодня Дом Наркомфина вновь предстаёт в своем историческом облике. Сейчас это одновременно и памятник архитектуры мирового уровня, и действующий жилой комплекс, сохранивший атмосферу эпохи советского модернизма.

Кафе

Для жителей дома, патронов Музея «Гараж» и обладателей карт GARAGE открыто кафе Дома Наркомфина.

Как добраться

Дом Наркомфина расположен в центре Москвы, на Новинском бульваре, 25 — в нескольких минутах пешком от метро «Баррикадная» и «Краснопресненская». Также удобно добираться от станции «Смоленская». Рядом проходят автобусные маршруты по Садовому кольцу.

Парковка

Вокруг здания действует городская платная стоянка. Свободные места зависят от времени суток. Ближайшие парковочные зоны — вдоль Новинского бульвара и на прилегающих улицах.