Дом поэтов — творческое пространство, которое погружает в атмосферу поэзии и музыки. Здесь проводятся камерные концерты, выставки, мастер-классы и творческие вечера. В уютной обстановке выступают как известные, так и начинающие поэты и музыканты. Для гостей предлагается фирменный Цветаевский пирог. Пространство открыто ежедневно, с поминутной оплатой после первого часа.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Маяковская», «Пушкинская» в 10-ти минутах ходьбы.

Парковка

Для посетителей не предусмотрено парковки.