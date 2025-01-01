Культурный центр «Дом романса» — единственный в своём роде центр, где классический русский романс звучит вживую круглый год. Здесь проходят камерные концерты, фестивали, вокальные мастерские, творческие вечера и конкурс «Романсиада», известный не только в России, но и за её пределами. Атмосфера особенная: зал оформлен со вкусом, а программы всегда эмоционально насыщенные — от шедевров XIX века до авторской песни.

Это место для тех, кто ценит лирику, живую музыку и уютные вечера в культурной обстановке.

Вместимость

Зрительный зал вмещает 149 мест — идеальный формат для камерных концертов и близкого контакта со сценой.

Как добраться

Ближайшее метро — «Октябрьское поле», от станции примерно 10–12 минут пешком. Также можно доехать до МЦК «Зорге» или воспользоваться наземным транспортом до остановки «Улица Берзарина».

Парковка

Во дворе и рядом с центром возможна уличная парковка. В вечернее время количество свободных мест увеличивается. Отдельной парковки нет, поэтому лучше планировать прибытие заранее.