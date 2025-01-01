Дом сказок «Жили-были» — это уникальное место, где дети погружаются в атмосферу сказки. Здесь они могут не только увидеть старинные предметы, но и попробовать себя в различных ролях. В программе — возможность побывать в печи, поучаствовать в хороводе с Домовушкой и Ладой, вытащить чугунок из печи ухватом и послушать увлекательные рассказы о древности.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Измайлово» и «Партизанская» в 5-ти минутах ходьбы.

Парковка

У дома сказок «Жили-были» есть общественная платная парковка на 129 машиномест.