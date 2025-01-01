Центральный дом учёных (ЦДУ) — научно-культурное учреждение Российской академии наук, расположенное в Москве на Пречистенке, 16.

ЦДУ служит площадкой для общения учёных и инженеров, проведения встреч с государственными и культурными деятелями, а также музыкальных и литературных вечеров. Особое внимание уделяется популяризации науки и организации досуга. В структуре учреждения действуют тематические секции, студия художественного слова, клуб любителей бега и два концертных зала.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Кропоткинская» в 5-ти минутах ходьбы, «Смоленская» и «Арбатская» в 15-ти минутах ходьбы.

Парковка

Возле ЦДУ есть небольшие общественные платные парковки.