Дом винтажной музыки — это уникальный музыкальный клуб в Москве, который включает две сцены для концертов и вечеринок, кафе-бар и музей ретро-аппаратуры. Площадка предлагает огромный выбор виниловых пластинок и мерча. Ежедневно с 12:00 до 23:00 здесь можно насладиться вкусной едой и напитками, а также погрузиться в атмосферу музыкальной истории. Каждые выходные проводятся обзорные туры по музею, а на сценах регулярно проходят мероприятия. Дом винтажной музыки также приветствует гостей с питомцами.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Шаболовская» в 10-ти минутах ходьбы, «Тульская» в 15-ти минутах ходьбы.

Парковка

Для посетителей не предусмотрено парковки.