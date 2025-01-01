Государственный музей Владимира Высоцкого, расположенный на Таганке, является культурным и научным центром, посвященным жизни и творчеству Владимира Высоцкого и эпохе, в которой он жил. Музей включает театрально-концертный зал, где проходят спектакли и концерты, в том числе по произведениям Высоцкого. С 1994 года при музее действует научная библиотека с крупнейшим в мире собранием материалов о Высоцком, включая книги, альбомы, брошюры и архивы его близких.

Вместимость

Концертный зал в музее Высоцкого вмещает 130 зрителей.

Как добраться

Станции метро «Таганская» и «Марксистская» в 10-ти минутах ходьбы.

Парковка

Возле музея высоцкого есть общедоступные платные парковки небольшой вместимости.